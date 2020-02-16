الرئيس الإيراني يؤكد أن السعودية غارقة بالمستنقع اليمني ويدعو الدول المعتدية الى إيقاف عدوانها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

أوضح الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” أن السعودية لا تزال إلى اليوم م غارقة بالمستنقع اليمني وفي المقابل خلقت أزمة إنسانية للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الرابع عشر للرئيس الايراني ” حسن روحاني” ، وفي معرض الاشارة الى اخر المستجدات حول مباردة هرمز للسلام ونتائج الجهود التي بذلتها الحكومة والخارجية الايرانية في سياق تفعيل هذا المشروع..

واشار الى ان القضية الاهم في المنطقة بالنسية للسعودية اليوم، تعود الى موضوع اليمن، وطبيعة حل هذه الازمة التي هي في غاية الاهمية.. مضيفا” لقد ارتكبت السعودية خطأ كبيرا في المنطقة حيال اليمن، انطلاقا من زعمها بانها قادرة على اخضاع هذا البلد في غضون اسابيع او شهور؛ هذا الخطاء ادى الى مشاكل للسعودية وللشعب اليمني الذي تواصل قتله بصورة غير مسبوقة.

واستطرد قائلا : نحن نعتقد بانه ينبغي احالة موضوع اليمن الى الشعب اليمني نفسه، كما يتعيّن على الدول المعتدية ان تكفّ عن عدوانها وتقوم بتسديد الغرامات المترتبة على الدمار الذي الحقته بهذا الشعب.

وأضاف: ان ردنا كان على الدوام باننا لا نواجه اي مشكلة معقدة وغير قابلة للتسوية مع السعودية؛ وفي اي زمان تعلن الاخيرة استعدادها فإنه يمكن اجراء المباحثات حول القضايا العالقة بين البلدين.

وردا على سؤال بشان تصريحات ظريف الاخيرة بميونيخ حول “رد ايران الايجابي على الرسائل القادمة من السعودية” وايضا تصريحات وزير الخارجية السعودي الذي نفى فيها صحة وجود هذه الرسائل، قال روحاني: هناك بعض الدول التي حملت على الدوام رسائل الينا، وفي بادئ الامر جاء رئيس الوزراء الباكستاني الى ايران من اجل هذا الامر، ثم جاءت دول اخرى؛ كما ان باكستان كانت فاعلة في هذا الخصوص خلال الفترة الاخيرة، فضلا عن الدول الاوروبية التي حملت الينا بعض الرسائل ايضا.