شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو وصور .. أصالة كامل مذيعة MBC3 السابقة تصدم متابعيها بهذا التصرف … ومغردون يتهمونها بالتهور ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت مذيعةMBC3 السابقة أصالة كامل ، متابعيها على موقع ” إنستقرام ” بعد قيامها بحلق شعرها بنفسها بالماكينة، في مشهد صدم متابعيها بشدة، ثم استعرضت النتيجة في لقطات نشرتها عبر خاصية “الستوري”، لتتعرض بعدها لموجة من التنمر والسخرية

وبالرغم من صدمة متابعيها عبرت أصالة كامل عن سعادتها بالنتيجة النهائية، وأنها كانت تتمنى أن تحصل على هذه القصة القصيرة منذ فترة، ولكن لم تجرؤ على فعلها من قبل.

تفاعل متابعو أصالة كامل بشدة مع قصة شعرها القصيرة وتصرفها غير المتوقع بحلق شعرها بنفسها، فأشار البعض إلى أنها تهورت بهذا التصرف، بينما لم يخل الأمر من اتهام آخرين لها بلفت الانتباه بهذا التصرف المفاجئ.

و حرصت أصالة كامل على نشر عدة صورة لها بعد حصولها على قصة الشعر الجديدة، مشيرة إلى أنها لم تعالج اللقطات بالفوتوشوب أو فلتر أو تضع مكياج.



Advertisements