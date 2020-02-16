شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : بعد رفض الشيخ امين العكيمي طلب سعودي جائر بحق ابناء الجوف ومغادرتة مدينة الحزم .. قبائل الجوف تعلن النفير العام والحرب ضد السعودية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/16 الساعة 08:32 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر مطلعة أن محافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي رفض رفضاً قاطعاً طلباً سعودياً بشأن شراء دماء قبيلة بني نوف – دهم التي قتل من أبنائها أكثر من 30 شخصاً بينهم نساء وأطفال وجرح 19 آخرين إثر استهداف التحالف بغارة جوية لتجمعهم عند حطام الطائرة الحربية التورنيدو التي أسقطتها مليشيا الحوثي مثلما أعلنت عدد من وسائل الإعلام مساء الجمعة بمديرية المصلوب. Advertisements أقرأ أيضا : وردنا الآن : آخر ..مستجدات معارك مأرب والجوف ,انهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي ومصرع قائد اهم الجبهات جعل مقاتلي الحوثي يرفعون الراية البيضاء والاستسلام !! وأكدت المصادر أن الرياض تضغط على العكيمي للتفاهم مع قبائل الجوف التي تجاوبت مع داعي النكف القبلي الذي دعت له بني نوف لمواجهة السعودية بعد اتهامها بقصف هذا التجمع.

وكشف موقع المساء برس أن محافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي قد غادر مدينة الحزم وبات في مكان آمن في محافظة مأرب.



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