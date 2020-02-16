شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل وخطير : حالة من التمرد والانسحاب الجماعي ل أفراد 3 ألوية عسكرية من جبهات القتال في مأرب,والسبب..كارثي وصادم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/16 الساعة 08:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شهدت جبهات القتال في مأرب اليوم الأحد، انسحاب المزيد من قوات الشرعية والقبائل المساندة لها وهو ما يعزز انهيارها معنويا.

وقالت مصادر قبلية إن معظم منتسبي الألوية “141-29- 133” غادروا مواقع القتال المتقدمة مع صنعاء، مشيرة إلى أن هذا الانسحاب جاء ردا على التغيرات الاخيرة في صفوف قيادة الالوية.

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كما اكدت انسحاب مجاميع قبلية تم الدفع بها إلى الجبهات قبل يومين بفعل ما وصفته غياب التنظيم والتعزيز العشوائي الذي يجعله هدفا سهلا لما وصفته “محارق الموت”.

وتحاول قوات الشرعية التي تشهد تصدعا، الحفاظ على تماسك جبهاتها المنهارة امام تقدم قوات صنعاء بالاستعانة بأبناء القبائل..

وكان صغير بن عزيز اصدر قرارات تعيين طالت قادة 8 الوية محسوبين على ما تم وصفهم بحزب الاصلاح في وقت اصدر فيه وزير الدفاع تعيينات مماثلة اقصت القيادات المحسوبة على بن عزيز ودفعته للاعتكاف في منزله.

ويحاول كل طرف الاستفادة من الاحداث الاخيرة بتحميل الطرف الاخر تداعياته بغية القضاء عليه وسحب بساط اهم محافظة نفطية كانت حتى وقت قريب تحت هيمنة الاصلاح.

