تعز: مقتل تربوية بنيران زوجها بالخطأ

قالت مصادر محلية بمدينة تعز، اليوم الأحد، إن تربوية قتلت بنيران زوجها عن طريق الخطأ.
وذكرت المصادر لـ"يمن شباب نت":، إن الأستاذة و"فاء حجيرة" وكيلة مدرسة صينة للبنات قتلت بنيران زوجها..
وتضاربت الأنباء حول الحادثة، فيما تقول مصادر، إنها وقعت عن طريق الخطأ أثناء قيامه بعملية تنظيف السلاح.
ولم يصدر حتى اللحظة كتابة الخبر (4:40 مساء) توضيح من شرطة تعز.
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