بيان المبعوث الأممي "غريفيث" بشأن اتفاق الأسرى 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

عمان - الخليج 365

قال بيان للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمّان، اتفق الطرفان على خطة مفصلة لتنفيذ أول تبادل رسمي واسع النطاق للأسرى والمحتجزين، وهي خطوة نحو وفاء الأطراف بالتزامهم بالإفراج المرحلي عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن وفقًا لـ اتفاقية ستوكهولم.

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وعلق مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن قائلاً: "أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم. كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم.".

وأضاف غريفيث: "أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية."