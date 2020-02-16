شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وكيلة مدرسة على يد زوجها الذي سلم نفسه للشرطة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

قتلت وكيلة مدرسة صينة للبنات على يد زوجها، اليوم الأحد، بمنطقة وادي المعسل، وسط مدينة تعز.



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وقالت مصادر أمنية، إن المواطن علي أحمد الحميري قتل زوجته وفاء حجيرة وكيلة مدرسة صينة للبنات، مساء اليوم الأحد، في منزلهم الكائن بوادي المعسل.

وأضافت أن الجاني قام بتسليم نفسه لشرطة محافظة تعز، عقب الحادثة التي يتحدث سكان المنطقة أنها حدثت عن طريق الخطأ، أثناء تنظيف الجاني سلاحه الشخصي.