شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يختطفون المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 صنعاء - الخليج 365 اختطفت مليشيا الحوثي، الأحد 16 فبراير /شباط 2020، المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء.

Advertisements وقالت مصادر حقوقية، إن مليشيات الحوثي اعتقلت المحامي أحمد عبدالله الورقي - المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا ؛ بهدف منعه من متابعة الإفراج عن رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان المختطف في سجون المليشيات بصنعاء. وقبل أيام اختطفت مليشيا الحوثي، الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، من منزله في صنعاء ، بعد مرور أسبوع على الإفراج عنه من سجونها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يختطفون المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.