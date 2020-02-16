اتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين على تبادل مرحلي للأسرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

عمان عدن - الخليج 365

انتهت، اليوم الأحد، الاجتماعات التي جرت بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بالعاصمة الأردنية عمان حول ملف الأسرى.



ونقل موقع "24" عن وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية، عن ماجد فضايل قوله إن الطرفين اتفقا في اجتماع الاجتماعات التي استمرت أسبوعا على تبادل مرحلي للأسرى وصولا إلى تبادل الكل مقابل الكل.

وعبر فضايل عن أمله بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات، لافتا إلى ان الخطوة القادمة ستكون لتبادل القوائم والبدء بعملية التنفيذ.

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كما عبر فضايل عن شكره لجهود المبعوث الأممي لليمن في انجاح هذه المباحثات، املا أن تسهم في معاناة الأسرى.

وأكد أن العدد الأولى للأسرى الذين سيطالهم اتفاق التبادل لم يتضح حتى اللحظة.

ومن المنتظر أن يصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن خلال الساعات القادمة بيانا يوضح فيه نتائج الاجتماعات.

ويرى مراقبون أن هذه الاجتماعات حققت تقدما في الملف الذي عرقلته ميليشيات الحوثي خلال الفترة الماضية لعدم التزامها بتقديم افصاحات حول أعداد واسماء الأسرى لديها.