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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. إصابة أربع نساء نتيجة إنفجار مقذوف من بقايا المليشيات الحوثية بحجر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
الضالع - الخليج 365
انفجر مقذوف متفجر يعود لبقايا المليشيات الحوثية، بعدد أربع نساء -بينهنّ طفلتين- في عزلة بَاجَة وسط منطقة حَجْر شمال غرب الضالع، وأدَّى إلى إصابتهن جميعهنّ بجروح متفرقة، تم اسعافهنّ إلى مشفى النصر العام وسط مدينة الضالع.
مصدر يعمل في قسم طوارئ المستشفى قال:"إنَّ جميع الضحايا أُصِبنّ بإصابات طفيفة، توزعت في مناطق الصدر والأيدي والأرجل والوجه، و يرقدن الآن في المشفى لتلقي العلاج، وجميعهنّ حالتهنّ مستقرة.
وبحسب أهالي الضحايا أن فاطمة مطنوش قاسم صالح 14 عام، وأمة العليم قاسم صالح محمد 15 عام، وأمة الرحمن محمد أحمد 15 عام ، وأمة الخالق محمد أحمد 17، كنّ في أحد الأودية الواقعة غرب عزلة بَاجَة يجمعنّ الحطب ليتفاجئن بحدوث الانفجار بعد رؤيتهنّ للمقذوف وإقدامهنّ على تحريكه.
أهالي منطقة حَجْر يناشدون الجهات المختصة بإرسال مزيد من الفرق الهندسية لنزع الألغام والعمل على تصفية قراهم ومزارعهم وطرقاتهم من الألغام والعبوات والمقذوفات المتفجرة التي زرعتها المليشيات الحوثية بكثافة في مناطقهم قبل دحرها منها في معركة الـ 8 من اكتوبر العام الماضي.
وتشهد مناطق حَجْر ومناطق غرب مدينة قعطبة سلسلة من الحوادث المماثلة منذ أن تم دحر المليشيات الحوثية منها، والتي غالباً ما تكون ضحاياها من النساء والأطفال، وقد أتت هذه الحادثة بعد مرور حوالي اسبوعين من انفجار لغم أرضي بأحد الأطفال في عزلة الرَّيبي، أدَّى إلى فقدان إحدى ساقيه.
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