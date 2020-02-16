شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : محافظ الجوف يرفض طلباً غريباً للسعودية ويغادر الحزم إلى هذه المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في الجوف نجاحات السلطة المحلية بقيادة "باكريت" في محافظة المهرة أثارت جنون "الرحبي" ومموليه .. فقرر التشويه والتحريض ضد المحافظة وقيادتها(تقرير) أول ظهور للفنانة مريم حسين بعد خروجها من السجن على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي (شاهد فيديو صادم) مجلة بريطانية تفجر مفاجأة صادمة وتقرير يكشف القمع الذي تمارسه الدوحة على مواطنيها ومسؤول قطري سابق نحن خائفون

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