شكرا لقرائتكم خبر عن خطير جداً: عشرات الفتيات والشباب يمارسون الفعل الممنوع في شوارع العاصمة السعودية الرياض.. ومفاجأة بشأن مصيرهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ ، فقد جرى خلال الشهر المنصرم ضبط (٢٢٢) مخالفًا، (١٢٦) رجلًا و(٩٦) امرأة. أقرأ أيضا : اعلان هام صادر من الجوازات السعودية بشأن المقيميين اليمنيين Advertisements عاااااجل : عملية اغتيال تطال الاستاذة "حجيرة" ..والمفاجأة الصادمة الشخص منفذ العملية !!

واوضح أن المخالفات اشتملت على ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطير جداً: عشرات الفتيات والشباب يمارسون الفعل الممنوع في شوارع العاصمة السعودية الرياض.. ومفاجأة بشأن مصيرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.