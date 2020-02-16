شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تصعق التحالف بنشر صور ل أسر طاقم الطائرة وارعابهم بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاههم ..والتحالف يحذر من المساس بحياة الطاقم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/16 الساعة 05:36 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

حملت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني. Advertisements أقرأ أيضا : عاااجل : الحوثيون يستعدون ل اقتحام معسكر ماس غرب مأرب ..ولواء عسكري للشرعية يطلق تحذير خطير !! وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر مليشيا الحوثي بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعلية فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية.



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