شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عسكريين الحوثيين ارتكبون خطأ اثناء عرضهم فيديو اسقاط طائرة حربية للتحالف ..وهذا الخطأ كشف هذا الخبر الصادم للجميع ّ!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/16 الساعة 05:09 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بثت مليشيات الحوثيين مساء امس السبت مشاهد ليلية لحظة اسقاط طائرة من نوع توريندو تابعة لقوات التحالف العربي اسقطتها المليشيات قبل امس الاول في محافظة الجوف.

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وحسب المقطع الذي وزعه الاعلام الحربي التابع لمليشيات الحوثيين كشف ضلوع قوى كبرى في اسقاط الطائرة وزودت الحوثيين بمعلومات عن نوع الطائرة التي سيتم إسقاطها.

واظهر المقطع المصور اثناء انطلاق الصاروخ من الارض حتي اصطدامه بالطائرة وعناصر مليشيات الحوثي تردد الصرخة وغيرها من الكلام الذي كشف في نفس المقطع وتحديدا في الثانية 51 في المقطع أدناه احد عناصر المليشيات يعلن عن اسقاط طائرة من نوع "تورينيدو" قبل ان تصل الى الارض او يعلن قيادة التحالف العربي عن نوعها.

ما يعني بأن مليشيات الحوثيين كانت مزودة بمعلومات كاملة عن نوع الطائرة التي سيتم إسقاطها في الجوف وبحسب خبراء عسكريين ل"صنعاء اونلاين" بأنه من الصعب ان يكتشف اي لادار جوي عن نوع الطائرة وهي تحلق في الاجواء وخصوصا بأن التصوير كان ليلا.

اما الاحتمال الثاني حسب خبراء عسكريين بأن المشهد المصور تم اضافة الصوت لاحقا بعملية مونتاج تقوم بها مليشيات الحوثيين في إنتاج المشاهد الحربية بدعم من خبراء في حزب الله.

