شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام صادر من الجوازات السعودية بشأن المقيميين اليمنيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/16 الساعة 04:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
أعلنت الجوازات السعودية، السبت، إطلاق خدمة الكترونية جديدة، تحت مسمى «طلب تقرير مقيم»، تهم العمالة وأصحاب المنشآت على حد سواء.
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ونشرت الجوازات السعودية «إنفوجرافًا»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاء فيه: تمكن هذه الخدمة من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى أصحاب العمل، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.
وأشارت الجوازات، إلى أن التقرير يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز، والتأشيرات للمقيم، إضافة إلى معلومات أفراد الاسرة.
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