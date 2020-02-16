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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. استشهاد 4 من أسرة واحدة بينهم طفل بعمر أسبوع جراء عبوة حوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
استشهد أربعة من أسرة واحدة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وأفادت مصادر محلية، أن أسرة مكونة من أربعة أفراد استشهدوا وبينهم طفل مولود يبلغ من العمر أسبوع ووالدته، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في خط الخوخة.
وكانت مليشيات الحوثي أطلقت، أمس السبت، النار على منازل ومزارع المواطنين بشكل همجي وإجرامي في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة مما أدى إلى إصابة طفل.
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