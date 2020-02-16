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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بأمر من الملك سلمان..قبل قطع رقبته بدقائق في ساحة القصاص الغريم يصرخ بأعلى صوته ويعلن مفاجأة مزلزلة صدمت الجميع

بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ، وبعد أن صدر أمر ملكي من الملك سلمان يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيِّد من مرجعه، وقبل تنفيذ حكم الـقتل بحق الجاني صرخ الاب المفجوع على ابنه واعلن المفاجأة . وفي تفاصيل الخبر فقد كشفت وسائل إعلام سعودية، أن ساحة القصاص في منطقة تبوك شهدت مفاجأة بعد أن صرخ مواطن سعودي قبل لحظات من قطع رقبة قاتل ابنه إثر صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم. وأفادت صحيفة سبق السعودية، بأن والد المقتول، وقبل لحظات من تنفيذ الحكم في القاتل، قرر التنازل لوجه الله تعالى عن تنفيذ القصاص ودون قيد أو شرط. ونقل عن والد المقتل، السعودي ضويعن محمد أبودية الزمهري، وهو مؤذن مسجد: سأقوم بتوثيق التنازل رسميًا غدًا في محكمة محافظة ضباء، وتنازلي لوجه الله؛ ونطلب العوض منه وعقّبت الصحيفة، أن المواطن السعودي ضرب بذلك أعلى درجات العفو والتسامح، في الوقت الذي تتكرر فيه التنازلات المشروطة في مثل هذه القضايا بمبالغ مالية باهظة، يصعب جمعها وكانت حادثة القتل وقعت قبل أربعة أعوام في منطقة تبوك، فيما لم يتنازل والد القتيل عن حقه في القصاص خلال هذه المدة رغم محاولات أهل القاتل، إلا أنه تنازل في اللحظات الأخيرة.

