شكرا لبحثكم عن خبر "يمن نت" تمنح عملائها رصيد مجاني بمناسبة عودة الانترنت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة "يمن نت"، منح مشتركيها رصيد إضافي بمناسبة إصلاح الكابل البحري "فالكون" وعودة خدمة الانترنت في اليمن.

وقالت في بيان على موقعها الرسمي، السبت، إنه سيتم إضافة 25% رصيد اضافي عند سداد باقات سوبر نت ولفترة محدودة.

وكانت شركة الاتصالات اليمنية "تيليمن" أعلنت الخميس الماضي، عن عودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها عقب إصلاح الكابل البحري الدولي "فالكون".

وفي 9 يناير الماضي خرجت نحو 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري الدولي (فالكون) في السويس.