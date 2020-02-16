شكرا لبحثكم عن خبر "يمن نت" تمنح عملائها رصيد مجاني بمناسبة عودة الانترنت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة "يمن نت"، منح مشتركيها رصيد إضافي بمناسبة إصلاح الكابل البحري "فالكون" وعودة خدمة الانترنت في اليمن.
وقالت في بيان على موقعها الرسمي، السبت، إنه سيتم إضافة 25% رصيد اضافي عند سداد باقات سوبر نت ولفترة محدودة.
وكانت شركة الاتصالات اليمنية "تيليمن" أعلنت الخميس الماضي، عن عودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها عقب إصلاح الكابل البحري الدولي "فالكون".
وفي 9 يناير الماضي خرجت نحو 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري الدولي (فالكون) في السويس.
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