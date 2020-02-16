شكرا لبحثكم عن خبر ضبط 768 كيلو جرام من الحشيش في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم السبت، ضبط أكثر من 768 كيلوغراماً من الحشيش المخدر، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال قائد فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، العميد عبدالغني شعلان، إن هذه الكمية تم ضبطها عند إحباط ثلاث عمليات تهريب وضُبِط على ذمتها 7 متهمين، تم إحالة ملفاتهم إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت تجارة المخدرات ارتفاعاً كبيراً في اليمن، حيث تتدفق هذه المواد عبر طرق التهريب إلى مناطق سيطرة الحوثيين.