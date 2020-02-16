مقتل مواطن برصاص مسلحين في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين اليوم الأحد في مديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة عدن .

Advertisements وذكر مواطنون أن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا وابلاً من الرصاص على المواطن عبدالله سيف محمد حسن وأردوه قتيلاً . وأشاروا إلى ان الاجهزة الامنية بدأت أعمال تحقيق واسعة لمعرفة ملابسات الحادثة والكشف عن الجناة .

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