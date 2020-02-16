شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية تستفيق على فاجعة والضحايا 18 شخصاً بينهم حالات حرجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر في الرياض خلال الساعات الماضية 15 حالة، بينها ثلاث حالات حرجة ، جراء حادث انقلاب لحافلة نقل جماعي وقع في حي ديراب جنوب الرياض على الطريق الدائري الجنوبي، من أصل 18 حالة بمشاركة أكثر من 10 فرق إسعافية وعنايات وقيادة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من أحد المواطنين عند الساعة 11:24 صباح اليوم يفيد بوجود حادث سير نتج عنه 18 إصابة، وتم توجيه فرق التدخل السريع وفرق العنايات، إضافة إلى القيادات الميدانية للموقع، حيث وصلت أول فرقة خلال تسع دقائق من ورود البلاغ.

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وأضاف: تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، حيث تم نقل جميع المصابين، منهم ثلاث حالات حرجة، وحالة متوسطة، و14 حالة طفيفة لعدة مستشفيات على حسب الحالة، وهي مستشفى الملك سلمان، ومستشفى الإيمان، ومدنية الملك سعود الطبية، ومستشفى عبدالرحمن الفيصل، فيما تم علاج ثلاث حالات في الموقع لم تستدعِ النقل الإسعافي.