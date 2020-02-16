شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الوليد مقداد يفاجئ الجميع في أول ظهور له بعد الخطوبة .. ويكشف ما لم يكن في الحسبان.. شاهد فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ نجم طيور الجنة، الوليد مقداد، جمهوره في أول ظهور له عقب خطوبته. أقرأ أيضا : هام جداً: تعالج ضغط الدم وآلام القلب والشرايين ومختلف أنواع السرطانات .. نبتة موجودة في أسواق الخضروات يتجاهلها الكثيرون هام جداً.. مشروب منزلي بسيط يقيك من أخطر الأمراض حتى بعد 90سنة..تناوله يوميًا Advertisements صحفية أمريكية تكشف الدولة التي زودت الحوثي بسلاح نوعي أسقط "طائرة الجوف" (ليست إيران) وفي وقت سابق احتفل الوليد مقداد، نجم قناة "طيور الجنة" بخطوبته، في حفل كبير ضم عددا من الأهل والأصدقاء.

وهنأ المعتصم مقداد، شقيقه وليد، إذ نشر صورة لهما من الحفل، عبر حسابه على Instagram، وعلّق عليها كاتبا: "أخوي وحبيبي وأسطورتي.. لحد الآن مو متخيل انك كبرت وخطبت.. كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما انت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير اكتر من حالك".

تابع: "وما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد.. بس اكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إلا وأنت متاكد إنك راح تكون قده وقد مسؤوليته.. فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي". يُذكر أن قناة "طيور الجنة" اشتهرت منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 2008 باعتبارها قناة مخصصة لأغاني الأطفال، وأخرجت معها جيلا كاملا من النجوم، أبرزهم المعتصم بالله مقداد والوليد مقداد ورغد الوزان وديمة بشار ولين الصعيدي.

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