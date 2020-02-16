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صنعاء - ياسمين الخيامي - هزيمة ساحقة لــــ"ابو علي الحاكم ، وعبد الملك الحوثي يتلقى خبر كارثي من هذه الجبهة المشتعلة انسته فرحة اسقاط الطائرة السعودية والقبض على طياريها

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كانت هذه تفاصيل خبر هزيمة ساحقة لــــ"ابو علي الحاكم ، وعبد الملك الحوثي يتلقى خبر كارثي من هذه الجبهة المشتعلة انسته فرحة اسقاط الطائرة السعودية والقبض على طياريها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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