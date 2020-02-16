شكرا لمتابعة خبر عن طالبة جامعية في بلد عربي محافظ تذبح والدتها وتفصل رأسها عن جسدها..وحين سألها القاضي لماذا فعلت ذلك كانت المفاجئة التي صعقت الجميع واذهلتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طالبة جامعية في بلد عربي محافظ تذبح والدتها وتفصل رأسها عن جسدها..وحين سألها القاضي لماذا فعلت ذلك كانت المفاجئة التي صعقت الجميع واذهلتهم

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كانت هذه تفاصيل خبر طالبة جامعية في بلد عربي محافظ تذبح والدتها وتفصل رأسها عن جسدها..وحين سألها القاضي لماذا فعلت ذلك كانت المفاجئة التي صعقت الجميع واذهلتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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