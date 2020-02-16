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صنعاء - ياسمين الخيامي - المشرف الحوثي عبد الوهاب جحاف يصبح مليونير في غمضة ..شاهد كيف استخدم القوة واستولى على 200 مليون ريال من هذا الرجل الثري في قلب العاصمة صنعاء

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