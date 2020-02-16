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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الموقف الرجولي النادر الذي وقع قبل 72 عاما ونال اعجاب العرب والمسلمين ..ملك عربي يساهم في انقاذ هذه الدولة العربية ( ليس ملك المغرب ولا الاردن )

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