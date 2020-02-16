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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست إيران ولا روسيا..باحثة أمريكية تباغت الجميع وتكشف عن اسم الدولة التي قدمت للحوثيين سلاح نوعي مكنهم من اسقاط طائرة حربية سعودية والقبض على طياريها

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