شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يكشفون نوعية السلاح المستخدم في إسقاط طائرة “التورنيدو” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت جماعة الحوثي السبت، إن السلاح المستخدم في اسقاط طائرة التورنيدو التابعة للتحالف بمحافظة الجوف هو جزء من منظومة دفاع جوي جديدة محلية الصنع ومتطورة.
ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله أن هذه هي “التجربة العملية الأولى للسلاح المستخدم في إسقاط طائرة تورنيدو البريطانية”.
وكان الناطق العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع أعلن ليل الجمعة السبت، إسقاط طائرة حربية نوع تورنيدو في سماء محافظة الجوف بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنلوجيا حديثة.. وفق قوله.
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