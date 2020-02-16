شكرا لبحثكم عن خبر الطفل هشام اليمني يتأهل لنهائيات برنامج "ذا فويس كيدز"... فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تأهل الطفل اليمني هشام اليمني، مساء السبت، إلى مرحلة المواجهات الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز" الذي يبث على قناة MBC.

واختارت الفنانة ناسي عجرم الطفل الموهوب هشام اليمني كأول متسابق من فريقها يتأهل لمرحلة المواجهات الأخيرة في البرنامج الشهير.

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يأتي ذلك عقب تميزه في أداء أغنية "ياسلام على حبي وحبك" لفريد الأطرش مع الطفل الفلسطيني إياد قدوره والطفلة التونسية نسرين بوشناق.

وانطلقت مساء السبت مرحلة المواجهات ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" على قناة MBC.



