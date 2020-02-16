شكرا لبحثكم عن خبر اليونيسيف تعلن موعد صرف حوافز المعلمين ومعاشات الضمان الإجتماعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس فريق إدارة البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة ” اليونيسيف ” في الاْردن الدكتور شيرين فاركي عن موعد بدء صرف الدفعة السابعة من معاشات الضمان الإجتماعي وحوافز المعلمين والمعلمات في اليمن.

وأوضح خلال لقائه اليوم رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور أنه سيتم صرف معاشات الضمان الاجتماعي خلال أسبوعين وفقاً للآلية الجديدة المعتمدة على البطائق الممغنطة المتفق عليها بين اليونيسيف ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، فضلا عن سير الاجراءات الخاصة بحوافز المعلمات والمعلمين.

وأشار إلى أن اليونيسيف وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تعد حالياً لصرف حوافز المعلمين والمعلمات بأجمالي اربعة اشهر وذلك في فترة اقصاها قبيل شهر رمضان القادم وفقاً لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويستفيد من مشروع الحوالات النقدية الطارئ " معاشات الضمان الاجتماعي " مليون ونصف أسرة على مستوى الجمهورية بتمويل من البنك الدولي بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار .