شكرا لبحثكم عن خبر انتحار أحد طلاب كلية الهندسة وسط ظروف غامضة في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتحــر طالب جامعي مساء الجمعة في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء شمال البلاد.



وقال مصدر محلي لـ "يمن برس" إن الطالب" أحمد السنباني" أقدم على الانتحار وإنهاء حياته في خبر فُجع به كل زملائه وأحبائه في العاصمة .

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وأضاف المصدر أن" السنباني" كان يدرس في كلية الهندسة جامعة صنعاء وقد أصيب بحالة من الإحباط واليأس نتيجة الممارسات والتصرفات المحطمة للآمال والرغبات من قبل بعض الأكاديميين في الجامعة على حد وصفه .



وتخضع العاصمة صنعاء لسيطرة جماعة الحوثي منذ ديسمبر 2014 كما تتحكم الجماعة بكل المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها مؤسسات التعليم ،

وقد سبق وأن اعتقلت رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا لمرتين كان آخرها الأربعاء الماضي وقامت بفرض "المتوكل" رئيسا للجامعة وسط رفض شديد من قبل إدارة الجامعة ومنتسبيها.