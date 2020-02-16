شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغلقون محلات بيع الورود ويعتقلون مرتادي القمصان الحمراء في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت جماعة الحوثي أمس الجمعة، محلات بيع الورود في العاصمة صنعاء لمنع الاحتفال بما يسمى عيد الحب "الفالنتاين".

وقالت مصادر محلية إن مسلحي الجماعة اعتقلت عددا من ملاك محلات بيع الورود في صنعاء بحجة بيعهم ورود حمراء للاحتفال بعيد الحب.



وذكرت المصادر أن الحوثيين اعتقلوا عدداً من الشباب الذين يرتدون "قمصاناً حمراء" ويحملون "هدايا" و"ورود حمراء"، في شارع حدة وأحياء الأصبحي والجامعة بتهمة الاحتفال بعيد الحب الذي يصادف ال 14 فبراير من كل عام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وتأتي الاعتقالات بعد حملة تحريضية من خطباء المساجد التابعين للحوثيين والذين اتهموا المحتفلين بعيد الحب بالعمل في إطار الحرب الناعمة التي تشنها دول التحالف العربي وتهدف لإفساد أبناء المجتمع اليمني، حد وصفهم.