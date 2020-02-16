شكرا لبحثكم عن خبر بعد عودتهم من الصين..احتجاز 12 شخصًا يشتبه إصابتهم بفيروس "كورونا" في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر طبية في محافظة إب، وسط اليمن، عن احتجاز السلطات الصحية في المحافظة، 12 شخص عادوا حديثاً من الصين، التي تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا.



ونقلت "يمن شباب " عن مصدر في مكتب الصحة بالمحافظة قوله، إن السلطات الطبية تحتجز احترازياً 12 شخص وصلوا إلى مدينة إب، في الـ 11 من الشهر الجاري، للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا" بعد عودتهم من جمهورية الصين.

وأشار المصدر إلى أن المحتجزين تم وضعهم في سكن طبي "سكن الصينيين" بجوار مستشفى ناصر بالمدينة القديمة.

Advertisements

وعقب انتشار الأنباء التي تفيد باحتجاز الأشخاص في حي سكني، تداعى عقال ووجاهات المنطقة، ووجهوا رسالة إلى الجهات المعنية بإخراج المحتجزين من أحيائهم السكنية واحتجازهم في حجر صحي ملائم خارج المدينة.



ولم يتم التأكد من مصدر خاص، إصابة أو خلو الأشخاص من الوباء، لكن مصادر طبية حذرت من مغبة التساهل في الطرق الاحترازية التي اتبعتها السلطات الصحية في المحافظة الخاضعة للحوثيين، والتي قد تؤدي إلى كارثة ستكون نتائجها خطيرة على المدينة واليمن بشكل عام، بالنظر إلى خطورة الفيروس القاتلة.

وتشهد جمهورية الصين الشعبية انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة وإصابة عشرات الآلاف حول العالم حتى الآن.