شكرا لبحثكم عن خبر كتيبة حوثية بالكامل تقع في الأسر بيد الجيش الوطني بالجوف (تفاصيل) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، إن كتيبة تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية وقعت في الأسر بيد الجيش الوطني بمحافظة الجوف( شمال شرق اليمن).
وأضافت المصادر، إن كتيبة حوثية تم إطباق الحصار عليها منذ يوميين مما جعل جميع أفرادها يستسلمون بيد الجيش الوطني.
وأشارت المصادر إلى مليشيا الحوثي استماتت من أجل فك الحصار على الكتيبة الحوثية مع رئيس عمليات اللواء 417 ولكن جميع محاولتها بائت بالفشل .
وأكدت المصادر أن جميع أفراد الكتيبة الان أسرى بيد الجيش الوطني بعد ان فقدوا الأمل في إنقاذهم مما جعليهم يسلمون أنفسهم للجيش الوطني.
وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي منذ مطلع الشهر الماضي، واسفرت المواجهات عن قتل وجرح المئات من الطرفين أغلبهم من الحوثيين.
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