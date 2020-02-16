شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يكشف عن مؤاشرات الطقس خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فلكي يمني، اليوم السبت، عن مؤاشرات الطقس بدء خلال الاسبوع القادم بدء من اليوم.

وقال الفلكي، عدنان الشوافي، في بيان مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " بناء على صور وبيانات الاقمار الصناعية ونماذج الطقس والتي لا تزال تعطي مؤشر إنخفاض شديد في الحمل الحراري وأسبوع شبه جاف على اليمن إلا أننا نتوقع تحديثات بتحسن أفضل في موعد الهطول.

وأضاف "وعليه فإن أهم التوقعات لمؤشرات طقس اليمن من السبت 15 فبراير 2020 لأسبوع قادم، ارتفاع تدريجى ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق اليمنية، مع توقعات بهطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وارخبيل سقطرى والمناطق الساحلية خصوصا مع نهاية الأسبوع".

وتابع "تنشط هبات الرياح على السواحل الجنوبية وباب المندب والسواحل الغربية (سواحل لحج وتعز والحديدة) من السبت حتى منتصف الأسبوع ليكون الموج بين معتدل الى مضطرب أحياناً".

ومضى "ومن ليلة الاربعاء القادم وحتى نهاية الأسبوع متوقع هدوء نسبي للرياح".

ودعا الفلكي الشوافي الجميع لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.

وشهدت عدة مناطق يمنية خلال الساعات الماضية هطول أمطار متفرقة.

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