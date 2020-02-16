عاجل: قبل قليل ...الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تزلزل العالم بأكمله "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - في إستمرار للواقع السياسي السعودي الجديد تجاه الدول الإقليمية والدولية ، ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض المجلس جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، "إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها"،

مشيرا إلى "ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا".

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وشدد المجلس، على ضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق أمن سوريا ودول جوارها ودول المنطقة.

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش .

وبذلك تكون المملكة العربية السعودية قد أوضحت موقفها بشكل جلي وواضح الى جانب موقف مماثل ابداه الكياني الصهيوني وجمهورية مصر العربية .

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