شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي: الإصلاح يستخدم إرهاب داعش والقاعدة ليظهر كمنقذ للشعب اليمني.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال ناشط سياسي يمني إن تنظيم الإخوان الذي يمثله في اليمن حزب الإصلاح، يستخدم إرهاب داعش والقاعدة ليظهر كمنقذ للشعب اليمني .



وقال الناشط السياسي ميار شحادة، إن تنظيم الإخوان يتمدد ليتمكن في الجنوب نظرًا لوجود الثروات في الجنوب مثل البترول، مضيفًا أن هناك طبقات يعملون في تلك المحاور ومنهم من يعيد تعليمات القادة.

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