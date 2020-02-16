شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. القوات السعودية تعثر على صاروخ إيراني في حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365

كشف الإعلامي العسكري السعودي، سليمان الدوسري، عن صاروخ عثرت عليه القوات السعودية في محافظة حجة شمال البلاد .



وقال في تغريدة له بتويتر، "هذا ما تم اغتنامه من قبل القوات السعودية في حجة صاروخ إيراني جديد .. مشيراً إلى أن هذا الصاروخ هو من نوع طوفان نسخة من Tow مضادة للدروع وصل مؤخراً إلى ميناء الحديده وتستخدمه الان الميليشيات بجبهة حجة .

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وأكد الدستوري أن سقوط الطائره فجر يوم امس كان من خلال منظومة دفاع جوي جديدة غير معروفة وصلت إلى ميناء الحديدة .