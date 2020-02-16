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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. إحباط محاولة تسلل حوثية في مديرية الصفراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تمكنت القوات الحكومية، من إحباط محاولة تقدم لعناصر مليشيات الحوثي في محافظة صعدة شمال اليمن.
وقال قائد لواء (حرب1) بالقوات الحكومية، العميد محمد الغنيمي، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إثر تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل والتفاف على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)".
وأكد "إفشال محاولة الحوثيين واستهداف تجمعاتهم وتعزيزاتهم بالمدفعية، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصرهم".
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