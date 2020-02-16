- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنور الرشيد : الإخوان يسعون لإضعاف المقاومة في الجنوب.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال أنور الرشيد، رئيس مدارك للاستشارات السياسية والاستراتيجية، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى لإضعاف المقاومة التي يواجهها في المحافظات الجنوبية وذلك من أجل الهيمنة على الجنوب وإسقاط الخط الدفاعي اليمني الأخير ضد الإرهاب.
وتحدث الرشيد خلال مداخلة على قناة الغد المشرق، أن الإصلاح مارس العديد من السياسات التي إستهدفت الجنوب منها إستمرار إنقطاع المياه والكهرباء وعدم صرف المرتبات حتى بعد توقيع إتفاق الرياض .
وأكد أن الإصلاح يستخدم الشرعية كغطاء للإستمرار في تنفيذ السياسات التي تهدف إلى إعادة الهيمنة على الجنوب .
كانت هذه تفاصيل خبر أنور الرشيد : الإخوان يسعون لإضعاف المقاومة في الجنوب.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.