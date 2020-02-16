شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنور الرشيد : الإخوان يسعون لإضعاف المقاومة في الجنوب.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال أنور الرشيد، رئيس مدارك للاستشارات السياسية والاستراتيجية، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى لإضعاف المقاومة التي يواجهها في المحافظات الجنوبية وذلك من أجل الهيمنة على الجنوب وإسقاط الخط الدفاعي اليمني الأخير ضد الإرهاب.



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وتحدث الرشيد خلال مداخلة على قناة الغد المشرق، أن الإصلاح مارس العديد من السياسات التي إستهدفت الجنوب منها إستمرار إنقطاع المياه والكهرباء وعدم صرف المرتبات حتى بعد توقيع إتفاق الرياض .

وأكد أن الإصلاح يستخدم الشرعية كغطاء للإستمرار في تنفيذ السياسات التي تهدف إلى إعادة الهيمنة على الجنوب .