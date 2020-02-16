اخبار الخليج / اخبار اليمن

بن عطية: الإصلاح سلم الحوثيين مواقع هامة بالجوف لاستخدامها في قصف السعودية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عطية: الإصلاح سلم الحوثيين مواقع هامة بالجوف لاستخدامها في قصف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

بن عطية: الإصلاح سلم الحوثيين مواقع هامة بالجوف لاستخدامها في قصف السعودية

متابعات_الخليج 365

شن وضاح بن عطية، عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، هجوما على حزب الإصلاح، واتهمه بتسليم محافظة الجوف لمليشيا الحوثي.

Advertisements

 

وكتب بن عطية، عبر حسابه على موقع تويتر: بعد بيع الاخواني أمين العكيمي الجوف للحوثيين، قوات سعودية تشارك مع المقاومة لاسترجاع بعض المناطق الهامة.

 

وأضاف: حزب الإصلاح سلم للحوثيين مواقع هامة لكي يستخدمها لإطلاق الصواريخ على أرض الحرمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن عطية: الإصلاح سلم الحوثيين مواقع هامة بالجوف لاستخدامها في قصف السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا