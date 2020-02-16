شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عطية: الإصلاح سلم الحوثيين مواقع هامة بالجوف لاستخدامها في قصف السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 شن وضاح بن عطية، عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، هجوما على حزب الإصلاح، واتهمه بتسليم محافظة الجوف لمليشيا الحوثي.

Advertisements وكتب بن عطية، عبر حسابه على موقع تويتر: بعد بيع الاخواني أمين العكيمي الجوف للحوثيين، قوات سعودية تشارك مع المقاومة لاسترجاع بعض المناطق الهامة. وأضاف: حزب الإصلاح سلم للحوثيين مواقع هامة لكي يستخدمها لإطلاق الصواريخ على أرض الحرمين.

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