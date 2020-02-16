شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية أمريكية تكشف الدولة التي زودت الحوثي بسلاح نوعي أسقط "طائرة الجوف" (ليست إيران) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت “كارين آن كاري” الباحثة والصحفية الأمريكية المتخصصة في الشأن الخليجي، على إعلان التحالف العربي سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات في محافظة الجوف اليمنية. وقالت كاري، في تغريدة على "تويتر" رصدها (أحداث نت): "الحوثيون تحصلوا على سلاح نوعي مضاد للطيران".

وأضافت: "وسوف تسمعون الأيام القادمة أخبار عن إسقاط طيران التحالف بمضاد تم تهريبه بتمويل الإمارات عن طريق مجاميع انفصالية".



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