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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير الخارجية القطري يكشف هذه الحقيقة عن جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات ويؤكد ان بلاده لا تتحمل المسؤولية ولكنها منفتحة على كل الحلول

2020/02/16 الساعة 11:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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