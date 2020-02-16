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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعيدا عن الشرعية ..السعودية تعلن رسميا وجود مباحثات سلام مع الحوثيين عبر قناة خلفية، وتؤكد ان الهجمات الحوثية على السعودية لن تؤثر على سير تلك المحادثات

2020/02/16 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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