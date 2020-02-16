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صنعاء - ياسمين الخيامي - الخوف والهلع يسيطر على كافة مالكي سيارات الاجرة بعد هذا الجريمة المروعة التي وقعت في قلب العاصمة صنعاء وارعبت كل السائقين ( لن تصدق ما حدث )

2020/02/16 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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