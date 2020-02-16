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صنعاء - ياسمين الخيامي - التحالف يكشف كيف نجا الطياران بعد اسقاط طائرتهم الحربية في الجوف، ويباغت الحوثيين بهذا الطلب العاجل، وقناة المسيرة تكشف ما حدث بعد القبض على الطيارين

2020/02/16 الساعة 09:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يكشف كيف نجا الطياران بعد اسقاط طائرتهم الحربية في الجوف، ويباغت الحوثيين بهذا الطلب العاجل، وقناة المسيرة تكشف ما حدث بعد القبض على الطيارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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