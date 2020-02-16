شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ” بن معيلي ” أحد أبرز مشائخ مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي الشيخ علي بن سعيد بن صالح بن معيلي، وهو وأحد من أبرز مشائخ محافظة مأرب المناهضين لمليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر مقربية من الفقيد، إن "بن معيلي" توفي مساء اليوم السبت، في إحدى مستشفيات جمهورية مصر العربية.

وعُرف الشيخ بن "معيلي" بدوره المناهض لمليشيا الحوثي الإنقلابية، وكان لهو دوراً كبيرا في حشد القبائل والتصدي للحوثيين حين أرادوا اقتحام مأرب.