شكرا لبحثكم عن خبر ”اليونيسيف” تزف بشرى سارة للمعلمين ومستحقي الضمان الإجتماعي في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زفت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة ” اليونيسيف ”، اليوم السبت، بشرى سارة للمعلمين ومستحقي الضمان الإجتماعي في اليمن.

وكشف رئيس فريق إدارة البرامج بالمنظمة، الدكتور شيرين فاركي عن موعد بدء صرف الدفعة السابعة من معاشات الضمان الإجتماعي وحوافز المعلمين والمعلمات في اليمن.

وأوضح خلال لقائه اليوم رئيس حكومة مليشيا الحوثي، غير المعترف بها، عبد العزيز بن حبتور، أنه سيتم صرف معاشات الضمان الاجتماعي خلال أسبوعين وفقاً للآلية الجديدة المعتمدة على البطائق الممغنطة المتفق عليها بين اليونيسيف ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، فضلا عن سير الاجراءات الخاصة بحوافز المعلمات والمعلمين.

وأشار إلى أن اليونيسيف وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تعد حالياً لصرف حوافز المعلمين والمعلمات بأجمالي أربعة أشهر وذلك في فترة أقصاها قبيل شهر رمضان القادم وفقاً لوكالة سبأ بنسختها الحوثية.

ويستفيد من مشروع الحوالات النقدية الطارئ " معاشات الضمان الاجتماعي " مليون ونصف أسرة على مستوى الجمهورية بتمويل من البنك الدولي بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار .

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