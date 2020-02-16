شكرا لبحثكم عن خبر الفيديو الذي نشره الحوثيين للحظة إسقاط مقاتلة تابعة للتحالف في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بث الإعلام الحربي التابع لمليشيا الحوثي الإنقلابية مشاهد "حرارية ليلية" للحظة رصد وإصابة وإسقاط الطائرة المقاتلة ”تورنيدو” التابعة للتحالف والتي أُسقطت مساء أمس الجمعة في محافظة الجوف(شمال شرق اليمن).



وكانت جماعة الحوثي، أعلنت مساء الجمعة إسقاط طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع إنهم أسقطوا طائرة "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف، بصاروخ أرض/جو متطور بتقنية حديثة.

من جهته، أعلن التحالف العربي عن سقوط إحدى مقاتلاته في منطقة العمليات بمحافظة الجوف.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، بأن إحدى الطائرات سقطت في منطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي أنه "عند الساعة الـ23:45، من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020م، سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني.

Adnan majed

@adnanmajedd

قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي تنشر فيديو تقول إنه للحظة اسقاط الجماعة للمقاتلة #السعودية من طراز تورنيدو فوق محافظة #الجوف اليمنية pic.twitter.com/rWjzQiaAPW — Adnan majed (@adnanmajedd) February 15, 2020

قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي تنشر فيديو تقول إنه للحظة اسقاط الجماعة للمقاتلة #السعودية من طراز تورنيدو فوق محافظة #الجوف اليمنية pic.twitter.com/rWjzQiaAPW Advertisements — Adnan majed (@adnanmajedd) February 15, 2020

قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي تنشر فيديو تقول إنه للحظة اسقاط الجماعة للمقاتلة #السعودية من طراز تورنيدو فوق محافظة #الجوف اليمنية pic.twitter.com/rWjzQiaAPW — Adnan majed (@adnanmajedd) February 15, 2020 "> Adnan majed@adnanmajedd قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي تنشر فيديو تقول إنه للحظة اسقاط الجماعة للمقاتلة #السعودية من طراز تورنيدو فوق محافظة #الجوف اليمنية قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي تنشر فيديو تقول إنه للحظة اسقاط الجماعة للمقاتلة #السعودية من طراز تورنيدو فوق محافظة #الجوف اليمنية pic.twitter.com/rWjzQiaAPW — Adnan majed (@adnanmajedd) February 15, 2020 ">

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