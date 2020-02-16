شبكة حقوقية: مقتل 70 مدنياً برصاص وألغام مليشيا الحوثي خلال الشهر الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها وثقت مقتل 70 مدنياً برصاص وألغام الحوثيين خلال الشهر الماضي.



وقالت الشبكة التي تضم ثلاثة عشر منظمة محلية ودولية، في بيان لها، إن فرقها الميدانية وثقت 19 مدنياً سق

وتابعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها وثقت مقتل 70 مدنياً برصاص وألغام الحوثيين خلال الشهر الماضي.

وذكرت الشبكة التي تضم ثلاثة عشر منظمة محلية ودولية، في بيان لها، أن فرقها الميدانية وثقت 19 مدنياً سقطوا بالألغام التي زرعها الحوثيون.

وأضافت بأن اثنين وثمانين مدنياً جرى خطفهم من قِبل عناصر الحوثيين، بينهم أربع نساء.

ولفتت إلى أن الحوثيين أخفوا قسراً أربعة وعشرين مدنياً من خصومهم، حيث رفضوا الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضوا الاعتراف بحرمانهم من حريتهم.

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وسجلت الشبكة 152 انتهاكاً، طالت الأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل وقصف المساجد ودور العبادة وإحراق المنازل.

وبحسب بيان الشبكة، فإن انتهاكات الحوثيين "توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بالإضافة إلى تهديدات زراعة الألغام وجرائم القنص وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون، واقتحام وتفجير المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين بالإضافة إلى المباني والمنشآت الحكومية والخاصة وما في حكمها".

وأوضح بأن التقرير وثق عدد كبير من القصص والشهادات لضحايا والمصابين والمعتقلين والجرائم ضد الإنسانية التي ترقى إلى جرائم حرب.

وتابعت بأن اثنين وثمانين مدنياً جرى خطفهم من قِبل عناصر الحوثيين، بينهم أربع نساء.

ولفتت إلى أن الحوثيين أخفوا قسراً أربعة وعشرين مدنياً من خصومهم، حيث رفضوا الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضوا الاعتراف بحرمانهم من حريتهم.

وسجلت الشبكة 152 انتهاكاً، طالت الأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل وقصف المساجد ودور العبادة وإحراق المنازل.

وبحسب بيان الشبكة، فإن انتهاكات الحوثيين "توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بالإضافة إلى تهديدات زراعة الألغام وجرائم القنص وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون، واقتحام وتفجير المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين بالإضافة إلى المباني والمنشآت الحكومية والخاصة وما في حكمها".

وبين بأن التقرير وثق عدد كبير من القصص والشهادات لضحايا والمصابين والمعتقلين والجرائم ضد الإنسانية التي ترقى إلى جرائم حرب.